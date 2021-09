Llama y vota en 'Secret Story': tú decides quién se va

Los concursantes de 'Secret Story' nominan por segunda vez en la casa de Guadalix

Julen coge el teléfono por segunda vez y consigue nominar a Emmy Russ de manera directa

Los concursantes se han enfrentado a sus segundas nominaciones en 'Secret Story' y antes de que todos comenzaran a dar sus puntos, Julen ha vuelto a conseguir llegar el primero al teléfono, que sonaba en el jardín, siendo su premio poder nominar de manera directa.

Julen ha nominado directamente a Emmy Porta, su motivo es que ha visto cosas que no le han gustado un pelo y que llamar mentiroso a alguien, cuando no saben nada de su visa, es lo principal de la nominación. Además de que es una rival muy fuerte.

Emmy Russ: Con un punto a Bigote porque no se ha alegrado que me quedase en la casa. Dos puntos para Canales Rivera porque me ha hecho un comentario que no me ha gustado sobre la esfera y no me gustado que piense mal de mi. Y con tres puntos a Miguel Frigenti porque ha vuelto a ver un video hablando mal de mi y no termina de entenderme.

Sofía Cristo: Con un punto a Canales Rivera porque no se a quién dárselo. Dos puntos para Miguel Frigenti, que aunque le quiero mucho, no me está gustando la actitud de esta noche y lo que ha pasado con Isabel Rábago no va conmigo. Así que a partir de ahora no quiero ser intocable para él. Y con tres puntos a Cristina Porta porque no tengo a nadie más y me ha parecido muy feo lo que ha dicho de que sus compañeros le tienen envidia.

Luis Rollán: Un punto para Miguel Frigenti porque me sentido dolido porque ha estado apoyándole en todo momento, ha sido muy claro con él y no ha entendido muchas cosas de las que han pasado esta noche. Dos puntos para Edmundo porque hablo más con él, pero no llego a tener la relación que tiene con el resto. Y tres puntos para Cristina Porta porque no he entendido la parte que ha dicho de que les marginan en la casa y no me ha gustado nada.

Lucía Pariente: Nomina con un punto a Luca Onetini que no tiene nada con él, pero no tiene a nadie para dárselo. Dos puntos para Cristina Porta porque le quiero dar una oportunidad, respecto a la nominación anterior. Y tres puntos para Miguel Frigenti porque no le voy a dar más oportunidades.

José Antonio Canales Rivera: Con un punto a Sofía Cristo porque me ha hecho un favor al nominarle. Con dos puntos, sin muchas explicaciones, a Fiama y tres puntos a Miguel Frigenti por lo que hemos pasando entre los dos toda la semana.

Miguel Frigenti: Con un punto a Fiama porque han desconectado un poco más, la considera muy impulsiva y cree que fuera tendrían buena relación. Dos puntos, por razones evidentes, para Isabel Rábago. Tres puntos a Sandra porque voy intentar jugar en esta nominación y porque se han distanciado.

Cynthia Martínez: Un punto para Luca Onestini porque sabe que no le va a afectar. Dos puntos para Miguel Frigenti porque no me ha gustado nada lo que ha pasado con Isabel Rábago y porque debería haber hablado con ella. Y con tres puntos a Edmundo Arrocet porque no tengo mucha relación con él en la casa.

Fiama Rodríguez: Con un punto a Miguel Frigenti por lo mismo que él. Dos puntos a Canales porque le veo agobiado por haberme dado los míos. Y tres puntos a Cristina Porta porque no le gusta que cambie de opinión y quiere ser coherente.

Cristina Porta: Nomina con un punto porque me ha molestado lo he le ha dicho de los platos a Lucia Pariente. Dos puntos para Fiama porque no le quiere nominar con tres porque le cae bien a la casa. Tres puntos para Sandra porque no ha hablado absolutamente nada con ella y prefiere enfrentarse con ella si sale nominada.

Sandra Pica: Con un punto, sin motivo, a Bigote Arrocet. Dos puntos a Miguel Frigenti porque si no vas a comerle el c**, él tampoco lo hace. Y tres puntos a Cristina Porta porque ni hemos hablado ni tengo nada que hablar con ella, va a seguir igual la relación.

Jesús y Dani, de 'Gemeliers: con un punto a Lucía Pariente, pese a que Jesús ha asegurado que es el amor de su vida en la casa. Con dos puntos a Sandra Pica, aunque sabe que la amo. Y con tres puntos a Edmundo Arrocet porque es un rival muy fuerte y duro de roer.

Bigote Arrocet: Con un punto a Cynthia. Dos puntos a Luis Rollán. Y tres puntos a Isabel Rábago porque se ha confesado con ella y ella ha sido muy insistente en el tema.

Isabel Rábago: Un punto, con una conversación pendiente entre ellas, a Cristina Porta y no me han gustado muchas cosas de las que ha escuchado. Dos puntos para Edmundo porque es una persona para ella inaccesible. Y tres puntos para Miguel Frigenti porque le ha parecido grave lo que ha dicho de ella.

Luca Onestini: Nomina le da un punto a Sandra Pica, porque están hablando más y por eso le quita un punto respecto a la nominación anterior. Con dos puntos a Lucía Pariente porque, de vez en cuando, le parece que no le gusto demasiado. Y tres puntos para Isabel Rábago por el motivo de que me parece, un poco, la única compañera que de vez en cuando me hace preguntas para sacarme informaciones sobre su secreto.