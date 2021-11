Luis Rollán se sincera de su relación con Isabel Pantoja: "Yo no he hecho nada grave"

Las conversaciones fluyen en 'La casa de los secretos' y los concursantes hablan como si estuvieran en su casa. Luis Rollán, que ha asegurado que entró pensando que no iba a hablar de Isabel Pantoja delante de las cámaras, ha terminado haciéndolo en una conversación con Cristina Porta en un momento .

Luis Rollán habla sobre Isabel Pantoja

"Es una persona que le encanta el rollo de su casa y puede pasar mucho tiempo sin salir para nada", dice Luis Rollán sobre Isabel Pantoja a Cristina Porta, la que cree que "ella no puede salir con normalidad". "Hay que darle normalidad, me encantaría que viviese que disfrutase en el sentido de salir a cenar, ir a un teatro. El error es que ella no puede, ¿tiene escrito que no pueda salir?", cree el concursante. Mientras, Cristina piensa que "es respetable" que ella "no quiera enfrentarse a ese público" porque "siempre está siendo juzgada" y todo el mundo "tira cuchillos a Isabel Pantoja".

El concursante cree que la cantante debería darla "normalidad" y salir más de su casa

Luis Rollán entiende el argumento de su compañera, pero no lo comparte: "Yo, precisamente, creo que he sido una de las personas que más me he partido la cara por defenderla, es mi comadre, como compadre suyo le de dicho: 'Tía, no puedes y tienes que darle normalidad'. He tirado mucho de ella, se lo pasaba de puta madre". Y recuerda que hay muchos artistas que si hacen una vida normal.

Cristina Porta le pregunta por una posible llamada entre ellos cuando salga del concurso