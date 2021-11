Luis Rollán no puede más tras el tenso momento con Adara y lía la mundial: "Estoy cansado del victimismo"

Adara ha salido del baño tras el apoyo y la insistencia de Sandra Pica y Miguel Frigenti y mientras se desahogaba con Carlos Sobera, escuchaba los gritos de Luis Rollán desde el salón. El colaborador de televisión no ha podido evitar estallar y decir bien claro todo lo que piensa: "¿Querían a Luis fuera de sí? Ya lo tenéis, ahora no me callo ni esto y las injusticias no las aguanto". Y añade: "Aquí nadie le ha hecho un vacío ni un feo, eso es de otras ediciones, pasado".