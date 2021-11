María Jesús Ruiz acusa a Isabel Rábago de hacer "show" con su ataque de ansiedad y esto le hace estallar: "Cállate la boca"

La cosa está que arde en 'La casa de los secretos' y no solo allí, también en plató. Las nominaciones de Sandra y Julen no dejaron indiferente a nadie y Sonia, la madre de Sandra ha querido defender a su hija y explicar el por qué de su decisión.

Sonia cree que su hija fue justa y que si hubiera sido por estrategia hubiera dado los puntos a Cristina, algo que le ha recriminado María Jesús Ruiz: "Lo que ha hecho no se hace bajo ningún concepto" . La madre de la concursante y la colaboradora han mantenido un intenso cruce de reproches, pero que no se ha quedado aquí.

"El ataque de ansiedad que tú te marcaste no es normal" , asegura María Jesús Ruiz y explica el por qué de sus palabras: "Hiciste de un ataque de ansiedad un show y eso no se hace porque hay muchas personas que sufren ataques de ansiedad y tú te reíste de todas esas personas. A los dos minutos estabas estupendamente, no juguemos con eso".

"No voy a entrar en ese debate y no voy a permitir que se diga semejante afirmación en un plató de televisión. A mí me atiende un equipo médico y cállate la boca porque no te lo voy a permitir. Que te quede claro", le responde muy rotunda Isabel Rábago y María Jesús Ruiz pone la puntilla a la conversación: "Me callaré la boca cuando lo considere".