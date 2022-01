Marta no acata la decisión de sus votantes: "No me voy a ir de 'La casa de los secretos"

"Me parece una barbaridad cuando la gente dice que los del pueblo son unos paletos. Los de la ciudad podrían venirse y aprender a vivir en un pueblo. Los del pueblo no somos tontos ", explicaba en su vídeo de presentación.

Pero Marta rechazó la idea sin nisiquiera saber el resultado. "Yo no me quiero ir, acabo de llegar (...) No lo acato porque esto es algo que me incube a mí", reflexionó.