Melyssa deja claras sus intenciones con Sandra Pica: "No me quiero meter con ella"

Julen y Sandra han elegido cama y, casualmente, duermen uno al lado del otro, algo que ha hecho que pensar a sus compañeros, que han querido hablarlo con ellos, aunque Sandra ha querido quitarle hierro al asunto: "Me he venido aquí y ya está" . Explicación con la que Lucía Pariente no ha quedado conforme y ha querido recordarle que sobra una cama en caso, a lo que Sandra le ha replicado que "todas las camas tenían una cosa".

Melyssa cree que Julen no está interesado en ella, pero ha querido dejar muy claro que esto no es por su pasado con Sandra y que rompiera con Tom por irse con ella de la 'Isla de las Tentaciones', sino que va a intentar siempre valorar lo que la concursante haga en el programa y no por lo que haya podido pasar: "Quiero ser objetiva, yo no me quiero meter con Sandra porque yo me quiero desvincular de todo esto, pero si tengo que venir y opinar sobre lo que veo opinaré objetivamente, lo prometo. No me voy a dejar llevar porque tenga mejor o peor relación con ella"