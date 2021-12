Julen envía un mensaje de advertencia sobre Luis Rollán y él termina roto de dolor: "Me ha partido"

Julen no da crédito con las explicaciones de Luis Rollán al nominar a Sandra Pica: "No lo entiendo"

El mensaje de Julen que deja hecho un mar de lágrimas a Luis

Sandra Pica cree que Julen ha tenido que ver algo para decir esto

Los concursantes están en la recta final del concurso y las pasadas nominaciones fueron las últimas. Julen fue el expulsado y tras esto, pidió a Luis Rollán que cuidara a Sandra Pica. El concursante daba dos puntos a Sandra Pica y dejaba sin tocar a Cristina y Luca, algo que no le gustaba nada a su amigo y que se lo ha hecho saber.

Los concursantes reciben los mensajes del exterior

Dani y Jesús de 'Gemeliers' han tenido un mensaje de apoyo de uno de sus seguidores, que han agradecido y han explicado que se sienten más fuertes que cuando preguntaron a la audiencia si les veían en la final: "La respuesta fue negativa, las cosas cambian y parece que han cambiado de opinión". Y han explicado con otro de los mensajes con qué personas se irían de cañas y con quién no de sus compañeros.

Luis Rollán ha podido leer el primer mensaje que iba para él de parte de un seguidor: "Conoces el dicho popular "amigo de todos, amigo de nadie" mi más sincera enhorabuena, has impartido todo un master". Algo a lo que ha contestado, pero que no le ha afectado: "Yo no me considero amigo de todo el mundo. Creo que soy muy amigo de mis amigos y lo he demostrado siempre".

El mensaje de Julen a Luis Rollán: "Estás defendiendo cosas que no han sido justas"

Mensaje que no se esperaba que iba a preceder a uno que le iba a dejar totalmente roto. Julen, uno de sus puntos de apoyo desde el principio en la casa de Guadalix. "Has ido en contra de tus ideales, estás confiando y defendiendo con tu silencio cosas que no han sido justas, te dije que me cuidarás a Sandra pero... Prefieres cuidar al Grinch Pinochero", estas han sido las palabras que su excompañero le ha dedicado y que le han dejado en 'shock'.

Luis Rollán se rompe con las palabras de Julen