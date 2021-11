Los mensajes de los excompañeros que remueven la casa de Guadalix y no gustan a los concursantes

Adara le escribe un mensaje de Cristina Porta: "¿Es necesario que siempre tengas que estar hablando mal de mí?"

Los concursantes leen y responden los mensajes de sus excompañeros

Isabel Rábago, a Miguel Frigenti: "Se cree el ladrón que todos son de su condición"

Los habitantes de 'La casa de los secretos' han recibido noticias de los excompañeros que han estado dentro de la casa de Guadalix para intentar luchar por la repesca. Desde el exterior, algunos han mandado a través de sus redes sociales un mensaje para los concursantes, y no han sentado del todo bien entre ellos.

Los concursantes reciben el mensaje de algunos excompañeros

Jesús y Dani, de 'Gemeliers' han recibido el de Lucía Pariente: "Habéis tenido la suerte de ir juntos al concurso, si habéis ido con la cabeza muy alta todo este tiempo, ¿por qué ahora os olvidáis? Rectificar es de sabios". Los hermanos han explicado que a Lucía le han tenido "un cariño muy grande" y que no se arrepienten de nada: "Estamos bien".

Isabel Rábago contesta a las palabras de Miguel Frigenti

Isabel Rábago ha podido leer el texto de Miguel Frigenti: "Lo de ir envenenando por detrás a todos tus compañeros es porque no has conseguido tener una trama propia en el concurso o, simplemente eres así de retorcida?". "Se cree el ladrón que todos son de su condición", ha contestado rápidamente la periodista y lo explica: "Puede estar interpretando lo que le de la gana. Si tener trama personal es ir insultando al personal y buscando bronca, prefiero no tener trama personal".

"¿Por qué presumes de sinceridad si cuando viste a los 'Gemeliers' preocupados por su nominación, dando por hecho que tú no les habías dando puntos, no les dijiste que se equivocaban? Se me complica entenderte", este ha sido el tuit de Fiama para Luis Rollán. El concursante ha explicado que lo hizo para proteger a dos personas importantes para él: "Lo hice porque pensaba que ellos no iban a salir".

Luca Onestini contesta a Emmy Russ y dice unas bonitas palabras a Cristina

Luca Onestini ha entonado las palabras que le ha mandado Emmy Russ: "Si dijiste varias veces en alto que no quieres novia y que todavía tienes el corazón muy roto entonces, ¿qué es lo que haces con Cristina? ¿Buscas solo divertirte? ¿Televisión? Sabes que ella quiere algo más contigo y tí sigues jugando. Deja la carpeta falsa". El italiano ha recordado lo que ha hablado de su relación anterior, cree que es difícil entender esto: "Quien lo ha vivido sabe que es normal que sigas pensando en esta persona. Después de un periodo de gran dolor me merezco ser feliz y tengo aquí una persona que me permite serlo".

El mensaje de Adara a Cristina Porta