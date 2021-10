Julen admite delante de Sandra que Adara le parece "muy guapa"

Los nominados se han enfrentado a las preguntas de los seguidores en redes sociales

Un domingo más, los seguidores de 'Secret Story' han podido aprovechar el programa de este domingo para hacerles preguntas a los nominados a través de las redes sociales.

Sandra se ha enfrentado la primera pregunta: "¿Ahora te molesta que os nominen, pero cuando el resto se lo hacíais a tres personas, no pasaba nada?"

"No es que me moleste, pero yo nunca he ido a por tres personas y los he nominado porque eran las personas con las que menos trato tenía", ha tratado de explicarse Sandra.

Un seguidor se ha dirigido a la pareja formada por Julen y Sandra: "¿Os quedan muchos días más de hibernación? ¿Algún días saldréis de ese estado o perdemos ya la esperanza?

"Me demuestra que el ojo que todo lo ve no lo hace en realidad. Yo creo que lo estoy dando todo aquí dentro", ha sentenciado Julen.

Canales Rivera ha sido el siguiente en enfrentarse a las preguntas de los seguidores del programa: "¿Cómo te sientes ahora que ya no tienes dónde esconderte? ¿Vas a empezar a ser menos falso y a decir lo que piensas?". El torero se ha mostrado claro: "Yo no me he escondido en ningún momento detrás de nadie y no tengo que buscar a nadie para taparme. Yo soy lo que soy y no pretendo caerle bien a todo el mundo".

Un seguidor le ha preguntado a Sandra si no cree que su relación con Julen y estar tan pegada a él la podría estar perjudicando. Ella, se ha sincerado: "Creo que todo lo contrario porque es la persona que más me conoce y la que me ayuda a estar bien".

Julen también ha atajado la pregunta en la que le preguntaban si Adra le atrae físicamente y si ve normal el ataque de celos que tuvo Sandra: "Adara es muy guapa y simpática... pero ya está. Creo que no fue un ataque de celos, solo que estaba saturada"

Además, ha dejado claro que está muy contento de compartir esta experiencia con Sandra Pica: "Con Sandra estoy genial y para nada estaría mejor sin ella. Aquí nos estamos conociendo un montón y me encanta lo que estoy viendo".