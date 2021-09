"Yo la relación de Gianmarco y Adara la defendí fuera y cuando salió nominado le defendí para que se quedara. Dije: 'me parece una putada que se tenga que ir Gianmarco cuando están haciendo una historia superbonita y me creí a Gianmarco dentro de la casa. Yo era 'supercarpetista' de esta relación" , asegura Miguel Frigenti y explica el momento en el que empieza a hablar mal de él: "Cuando le crítico es a posteriori, muchos meses después, cuando se pelea con Adara" .

Luca Onestini le recrimina, desde el buen rollo, que le ha criticado un montón y que no le puede decir que no, aunque le dice que se lo dice desde la calma y que se puede cambiar de opinión un montón de veces en la vida y no pasa nada. El italiano le pregunta si a día de hoy tiene una idea diferente de Gianmarco, pero el periodista sigue diciendo que no fue muy crítico con él y que le denfedío dentro de la casa.