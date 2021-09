Miguel Frigenti y 'Gemeliers' rompen por completo su amistad: "Yo no huyo de los problemas de mis amigos"

"Intento ser benevolente. Intento callarme por el cariño, pero si alguien debe estar indignado y molesto no son ellos, soy yo. Yo cuando tengo un amigo no le pido a una tercera persona que vaya a rescatar a mi hermano como si yo fuera un apestado o como si fuese peligroso hablar conmigo. Cuando tengo un amigo no huyo del conflicto de mi amigo. No intento coger a mi hermano como si el hecho de estar conmigo fuese algo malo. Entiendo la amistad de otra manera y yo en la vida no huyo de los problemas de mis amigos. Me pongo a su lado y les doy la mano", defendió Frigenti asegurando estar "decepcionado" con los hermanos.