Miguel Frigenti y sus bronca más fuerte en la casa de 'Secret Story'

Los posicionamientos propician la gran discusión entre el periodista y Cynthia

Gritos y miradas de sorpresa de sus compañeros en el fuerte enfrentamiento entre ambos

Los posicionamientos para saber quién quieren que se vaya de la casa de Guadalix ha dejado algo claro y es que la gran mayoría de los concursantes tienen claro el compañero que ser el expulsado: Miguel Frigenti. Esto ha traído cola y una fuerte bronca entre Cynthia y el periodista por las razones que daba para elegir a Frigenti como su elegido como expulsado.

Las razones de Cynthia para posicionarse detrás de Miguel Frigenti: quiere que sea el expulsado

"Que traiga información de fuera, que fuera hacer daño y ver a Sandra e Isa en esos estados me pone mal", son los argumentos que da Cynthia tras ponerse detrás de Miguel y él no puede evitar responder: "Ella me clavó una puñalada en las primeras nominaciones y es una persona tan anodina que, que se coloque detrás de mi es un orgullo".

La fuerte discusión entre ambos concursantes

Este cruce de palabras no se quedaba ahí, Cynthia y Miguel continuaban echándose cosas en cara, ahora en la cocina, y la discusión iba subiendo cada vez más de tono. Frigenti le reprocha que se ha puesto detrás de él porque todo el mundo lo ha hecho como "cobarde" que es, mientras Cynthia le pide que no le insulte, que ella no lo ha hecho: "Te retratas tú solo". Algunos de sus compañeros miran la fuerte discusión sin dar crédito y Julen intenta llevarse a su compañera para que esto termine.

Los reproches entre Cynthia y Miguel