La casa contra Frigenti: diez de sus compañeros quieren que sea el próximo expulsado

Cristina era la única que se ponía detrás de Sandra Pica: "Quiero que salga ella por dos motivos, personal y como espectadora. Como concursante me aportan más Luca y Miguel. Como persona, ellos son también los que más me aportan y los más auténticos de la casa".

Sandra se mostraba contenta y se defendía de los comentarios de su compañera: "Es lo que esperaba y tengo la total tranquilidad de que mis compañeros no quieren que salga. Eso para mí es haber ganado. Para mí Cristina no es nadie aquí", ha dicho Sandra Pica.

Detrás de Luca solo se ha puesto Lucía, que ha explicado sus motivos: "No me gusta ningún ser solo y no me gusta que nadie pacte las nominaciones", ha explicado.