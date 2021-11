Miguel Frigenti desconfía de sus antiguos amigos: "Ya no me creo que estén enamorados"

Durante la madrugada de este martes, Miguel Frigenti ha confesado que ya no se cree la historia de amor de Luca y Cristina., dando a entender que la no pareja podría estar jugando con una historia de amor ficticia para ganarse al público del programa y no salir expulsados.

"Si estuvieran enamorados, no estarían tan pendientes de otra gente...Ya no me los creo", ha contado. Además, Frigenti ha ido más lejos y ha asegurado que se acuerda de que al principio notaba que el italiano no aguantaba mucho a la reportera. "