Adara no aguanta la tensión, rompe a llorar y se encierra desconsolada en el baño: "Me quiero ir a mi casa"

Adara quiere cocinar y no rotar, algunos de sus compañeros se niegan y esto lleva a la tensión en la casa

Los concursantes explican su postura y tras el tenso momento Adara termina desconsolada en el baño

Luis Rollán estalla y lía la mundial tras la marcha de Adara del salón

Las tensiones se palpan en la 'La casa de los secretos', los concursantes necesitan poco para tener una discusión y la petición de Adara de hacer la compra y tener como tarea la cocina con la negativa de algunos de sus compañeros ha terminado con un enfrentamiento en la casa y en el directo al ver las imágenes de lo ocurrido en la casa con este tema.

Adara asegura que no le dejan entrar en cocina y algunos de sus compañeros lo niegan

Cristina Porta ha dado su visión, asegura que Adara se ha negado a las opciones que le han dado para poder cocinar: "No va a decidir ella lo que se va a hacer por tocar lo que le apetece tocar porque ese es el motivo". Adara, lejos de esto, se pregunta por qué todos hacen turnos y en la cocina no se hacen para que ella pueda realizar la tarea: "El resumen es que no me dejan estar en cocina. Cristina ha hecho dos veces la compra, ¿yo no puedo hacerla?".

Cristina, Dani y Luis Rollán niegan la versión de la concursante

Dani, de 'Gemeliers' afirma que todos puedes cocinar si quieren y que incluso él mismo le ha querido ceder su puesto para que cocine con su hermano, pero "ella no quiere que se rote", pero ella sigue incidiendo en su creencia. Luis Rollán se ha sumado y aunque entiende que se rote en las tareas y que se ha hecho lo posible por que lo haga y se ha negado y ella ha reaccionado: "Luis eres un falso, me dice que me entiende y ahora aquí se pone en contra de mí". Algo que ha enfadado al concursante: "No manipules".

Adara no puede más, termina llorando en el baño y queriendo marcharse

El tenso momento con Luis Rollán y con algunos de sus compañeros han hecho que Adara se levante del sofá y se marche a llorar desconsolada al baño: "Me quiero ir a mi casa, eso es lo que quiero. Yo esto no lo aguanto más, me quiero ir con mi familia ya". Miguel Frigenti ha ido a tranquilizarla, al igual que Sandra Pica, que ha salido en su defensa: "El tema de la cocina es un poco irónico. Adara quiere cocinar y ellos llevan una semana sin cocinar, cuál es el problema de que salgáis de cocina y se meta otra persona?". Argumentos a los que se ha unido Frigenti: "Esto ya es agotador".

Sandra y Miguel Frigenti dan la cara por ella y explica el por qué de su reacción

Adara, finalmente, tras escuchar a sus compañeros ha decidido salir del baño y se ha desahogado hablando con Carlos Sobera: "Es muy difícil porque es día tras día". Y ha decidido quedarse en el baño mientras llegaban los gritos de Luis Rollán, muy enfadado, desde el salón: "¿Querían a Luis fuera de sí? Ya lo tenéis, ahora no me callo ni esto y las injusticias no las aguanto". Y niega las afirmaciones que ha hecho Adara: "Aquí nadie le ha hecho un vacío ni un feo, eso es de otras ediciones, pasado".

Luis Rollán estalla y lía la monumental

El colaborador de televisión se ha mostrado muy tenso con todo lo ocurrido: "Estoy cansado de ceder y del victimismo. Llevo dos meses y medio sin ningún tipo de información del exterior". Luis no entiende mucha de las cosas que han pasado con los repescados y le responde con un "falsa ella" al momento en el que le ha llamado "falso": "Solo reacciona los días de gala y aquí todo el mundo callado".