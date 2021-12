Miguel Frigenti saca la cara por Cristina Porta ante Gianmarco por su crisis con Luca Onestini y terminan en un tenso encontronazo

La crisis entre la pareja no ha afectado solo a ellos, también ha llegado al plató y ha terminado en un fuerte encontronazo entre Luca Onestini y Miguel Frigenti . El periodista ha asegurado que pese a que "no ha acabado bien con ninguno de los dos" no logra "entender la indignación y el disgusto de Luca por una nominación" y es que aunque cree que Cristina "se podría haber mostrado más generosa" que haya alargado el " cabreo hasta la extremahución" no lo entiende" .

"No veo bien que tu hermano esté cuestionando si Cristina se ríe, se emociona, llora, si no la quieres dejála en paz, pero no intentes cambiarla", le ha reprochado Miguel Frigenti a Gianmarco sobre la actitud de tu hermano. "No has entendido nada", le ha contestado Gianmarco y ha añadido: "A las personas que tú quieres no le haces lo que le ha hecho Cristina". El periodista se pregunta "qué le ha hecho" y el italiano ha explicado esto: "Mi hermano lleva tres meses yendo siempre detrás de Cristina y descarga siempre sus enfados con él".