José Antonio Canales y Miguel Frigenti, en pie de guerra: "Es muy fácil venir a jugar desde la distancia"

"Soy mi peor enemigo. Sé que la cago cada dos por tres pero lo que no puedo hacer estar rayándome por cada paso que dé. Es muy fácil venir a este concurso y jugar desde la distancia. He venido para jugar, no para hacerlo desde la cinta de correr o desde el baño maquillándome. Soy Miguel, quien me quiera comprar que me compre y quien no tengo a mi madre y mi familia que me quiere mucho. Veo estos vídeos y sé que parezco un chismoso. Pero lo veo y me encanta porque estoy metido en todas las salsas y cuando me vaya de aquí lo haré contento por haberlo disfrutado", explicó.