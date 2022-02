Nissy interrumpe a cacerolazos la siesta de sus compañeros: "Estaba aburrida"

Hora de la siesta. Casi todos los concursantes intentaban echar una cabezadita. Hasta que Nissy ha optado por interrumpir el sueño de sus compañeros. Cacerola en mano , Nissy se presentaba en la habitación al grito de "Aquí no se viene a dormir" .

Después de armar un poco de jaleo, la melliza comentaba la jugada en el sofá con los únicos que no dormían, Colchero, Álvaro e Isa Pantoja: "Que no se despiertan ni así", decía. "Todos, duermen todos, menos los cuatro que estamos aquí".

Tras interrumpir su momento de paz, varios concursantes reñían a Nissy por su mal gesto con ellos. "Has hecho lo que no te gusta que te hagan a ti", le replicaba Cora. "Ha habido un momento que he pensado en levantarme y decirle 'métete la cacerola por el culo'", añadía Marta.