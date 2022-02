Nissy sueña que Adri "le dice cosas bonitas", pero nada más allá

Cuando Adri se entera, dice que es porque "está obsesionada"

Ya es la tercera vez que la melliza sueña con él

Comenzaba un nuevo día en 'La casa de los secretos'. Los concursantes arrancaban la nueva semana con sesión de ducha, desayuno y resaca emocional de la última gala. Todos dejaban con cierto pesar sus camas para ponerse en funcionamiento.

Parece que no han dormido mucho, pero sí lo suficiente para soñar. O al menos Nissy. La melliza le contaba a Carmen que había soñado con Adri. "Me decía cosas bonitas", eso sí, nada más allá. Ha dejado bien claro que no era un sueño "de cosas raras".

Carmen, que no ha perdido detalle del sueño de su nueva amiga, ha llegado a una conclusión: "Si sueñas eso es porque te gusta". Nissy se empecinaba en un no rotundo: "Que no me gusta". Y comenzaban una lucha para ver quién se quedaba por encima.

Adri se entera y dice que está "obsesionada"

Tras comentar que se ha cruzado con ella y que su saludo no ha sido muy amable, a Adri le cuentan que Nissy ha soñado con él. Su reacción es la de decir que eso es porque "está obsesionada". Sus compañeros le explican que no es para tanto, que no es nada malo.