Hace días que los concursantes recibieron la banda de 'finalistas'. Marta no se la había puesto hasta ahora abordada por la marcha de Colchero y sus inseguridades: "Pues sí, soy finalista", decía. "Al final no he salido nominada porque mis compañeros no me han llevado a la palestra, no porque yo me escabullese. Llegados a este punto Marta es finalista, le pese a quien le pese ".

Dejando sus miedos a un lado, la de Teruel ha repasado su concurso y se ha visto, por primera vez, como posible ganadora: "Soy una tía normal, vengo de un pueblo pequeño, no me quiero ir de aquí, he expresado lo que he sentido. Soy muy llorica y es porque lo siento así, soy muy sensible. He vivido amor, me he enfadado, he reído, he llorado... ¿Por qué no?".