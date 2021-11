Los concursantes se posicionan con el nominado que quieren que abandone la casa: Sandra y Julen sorprenden al ponerse detrás de Cristina Porta

Julen y Sandra Pica, después de las nominaciones a Miguel Frigenti y Cristina Porta, han querido posicionarse detrás de Cristina Porta. Julen se ha explicado, aunque no quiere que se vaya, prefiere que sea ella antes que los otros dos: "Con Miguel desde que ha entrado he hablado un montón de cosas y con Adara ha estado en muchos momentos que yo he estado aquí y me ha ayudado".