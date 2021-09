Sofía Cristo interrumpe las preguntas de los seguidores para defender a Sandra Pica: "Es buena compañera, pero los comentarios de Frigenti, no"

"No sé qué 24 horas se ve. En las conexiones en directo, si veo que algo es injusto como los comentarios de Miguel Frigenti que entre semana es como si no estuviera en la casa, contesto", ha explicado la concursante de 'Secret Story'.

Cuando le ha llegado el turno a Miguel Frigenti, un seguidor le ha preguntado si tiene pensado hacer otra cosa que no sea criticar a sus compañeros. "No estoy todo el día criticando, solo cuando me apetece. No voy a cambiar mi forma de ser porque pueda molestar a personas", ha sentenciado.