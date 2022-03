Adrián se enfrenta a Rafa tras haber sido acusado de estar con Marta por conveniencia: "Yo sé lo que siento"

Nada más comenzar el cara a cara, Rafa ha querido dejar claro que "no odia" a su compañero y que su opinión sobre la relación que mantiene con Marta ha cambiado en los últimos días: "Antes sí lo pensaba, pero ahora igual ya no".

Adrián también ha explicado lo que menos le gusta de Rafa: "Lo que me ha molestado son todos los vídeos de Rafa en los que le hemos visto criticando o insultando a los demás. Eso me genera desconfianza y por eso no me quiero acercar a él".