Héctor se ha convertido en el primer expulsado de 'La casa de los secretos'. El canario llevaba tiempo pidiendo su expulsión, ya que no terminaba de encajar con sus compañeros. "Estoy hasta los coj**** de estar aquí ya porque cuando uno intenta dar lo mejor, y sumar, te das cuenta de que hay sitios donde no sumas. Yo ahora mismo donde sumo es con mi familia. No quiero hablar demasiado porque no puedo. El tiempo es importantísimo para mí y aquí estoy perdiendo el tiempo", aseguraba en El Cubo.