Las redes sociales acusan a Cristina Porta de esta intentando dejar mal a Luca: "Es falso"

"Es falso", ha asegurado la concursante al mismo tiempo que dejaba claro que su relación estaba "más fuerte que nunca"

Una vez más, los concursantes nominados de esta semana han tenido que responder a las preguntas de los seguidores a través de las reces sociales.

Isabel Rábago ha sido la primera en plantarle cara a una de las comprometidas preguntas: "Consideras que cambiar una consonante de tú apellido es una falta de respeto, pero estás todo el día haciendo burla a una compañera. La educación y el respeto es solo para lo que te conviene".

"Yo nunca he llamado Pikachu a Sandra, así que me gustaría que me pusierais ese vídeo. Claro que me parece una falta de respeto cambiar una consonante de mi apellido", ha respondido la periodista.

Luca ha sido el siguiente: "¿Por qué te molesta tanto lo que dicen Miguel y Adara cuando los gemelos han dicho cosas peores de vosotros?". Tras escuchar la pregunta, el italiano ha sido claro: "Yo opino sobre lo que escucho. Con los gemelos he hablado y no sé si habrán dicho cosas que no he escuchado".