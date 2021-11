Adara vuelve a la casa de Guadalix y se rompe con su relación con algunos compañeros

La concursante llora al hablar de relación con los gemelos: "Ellos no me quieren igual a mí"

Adara vuelve a ser concursante tras ser una de las elegidas, junto a Miguel Frigenti, por la audiencia en la repesca. Aunque la noticia de su vuelta ha sido una alegría para alguno de los habitantes de la casa de Guadalix, sus primeras discusiones han llegado y esto ha terminado afectando a la concursante.

Adara se abre en la intimidad del cubo y termina rota en llanto

La concursante entra al cubo para desahogarse de algunas situaciones que ha vivido con sus compañeros, pero termina rota en llanto: "Me lo he estado tomando a coña, pero es insoportable, unos desprecios, unas caras y es día tras día, hasta que hoy he explotado".

La concursante asegura que la situación dentro de la casa es "insoportable"

Ella destaca los guiones que el otro grupo ha hecho en la nueva prueba semanal como algo que no le ha gustado: "Hay una situación tan tensa creada entre Cristina, Miguel y yo, pues no pongas con ironía la situación porque parece que se está luchando por él como si fuera un trofeo". Y es que no entiende cómo compañeros determinados piensan tan mal de ella: "Isabel, la señora oscura, no sé a cuento de qué tiene esa rabia y esa forma de hablar de mi".

Jesús y Dani, de 'Gemeliers' y su relación con ellos es algo que le duele: "No puedo evitar quererles, aunque ellos no me quieran igual a mi".

Adara también se desahoga con sus apoyos en la casa