Adara Molinero no ha parado de darle vueltas en 'La casa de los secretos' a su ruptura con Rodri Fuertes . Aunque la concursante tenía claro que sus vidas parecen transcurrir por senderos distintos, el duelo por la ruptura hace que le cueste aceptar que ya no está con él. Además, ha recibido en este tiempo algunas señales de Rodri que no sabía interpretar.

Ahora su exnovio se ha atrevido con un mensaje mucho más contundente. "Quería que ella supiese que no me fui, la protagonista es Adara y yo no quiero inferir en su concurso ni su experiencia. Simplemente he querido trasmitir mi apoyo a una persona que quiero con locura y que, pase lo que pase en un futuro, es alguien que tengo presente todos los días", escribió en el texto que Adara ha leído con detenimiento.