La tensión se corta en la "sala de la verdad" de Sandra Pica y Cristina Porta: "Está en televisión por vender su vida"

La fiesta de 'La casa de los secretos' en la que todo salta por los aires

La sala de la verdad se abre para Cristina Porta y Sandra Pica

El cruce de reproches entre ambas no termina con su conflicto en la casa

Sandra Pica y Cristina Porta tuvieron un fuerte enfrentamiento en la fiesta de 'La casa de los secretos' de la pasada noche. Los concursantes tuvieron que poner las asignaturas pendientes de sus compañeros. "Humildad" fue lo elegido para Sandra Pica para Cristina Porta y esto terminó en un tenso enfrentamiento entre ellas.

La "sala de la verdad" de Cristina Porta y Sandra Pica

Sandra fue clara, quiere una sala de la verdad con Cristina, y hoy ambas se han enfrentado cara a cara en esta sala para enfrentarse a las imágenes de sus discusiones en la casa. Sandra ha querido dejar claro que "Adara no ha sido el origen del distanciamiento" y ha dado sus razones: "Con Cristina nunca he tenido relación, pero desde hace una semana llega un punto que es muy incomodo que en la casa en la que tú vives pasar por un sitio y que se calle la gente, como te están poniendo verde se callen...".

Las concursantes reaccionan a las imágenes de su fuerte discusión

Las concursantes se han enfrentado a las imágenes de la fuerte discusión y Sandra Pica ha explicado todo lo que le sentó mal de Cristina y su actitud: "Se me dijo que no tenía derecho a expresar lo que siento, cuando es la primera vez que estallo contra alguien. Se puso toda la casa en mi contra, menos Julen, Adara y Luis. Me gustaría que ella, igual que sabe lo que yo opino, me lo diga".

Cristina, tras sus palabras, ha contado cuál es su versión sobre esto: "Se ve exactamente lo que ocurre, cómo actúo. Podías no ponerle nada a nadie. Cuando pide la sala de la verdad me siento utilizada porque está aquí por enfrentarse a mí, ¿por qué no lo hablamos en la casa?". Y asegura que no se siente cómoda en el conflicto: "No estoy acostumbrada a los platós, a los directos, a tener que vender mi vida en el momento en el que hay espectadores viéndolo. Soy una persona real, que sufre, pero que no me gusta que se me vea débil, pero no puedo más, he llegado a un límite".

La periodista, harta de que sus compañeros busquen "protagonismo" en ella

"Estamos en la recta final y la gente quiere buscar su protagonismo y estoy harta de que su protagonismo tenga que pasar por mi", cree la periodista, como también que ponen a algunos de sus compañeros entre la espada y la pared: "Pueden llevarse bien los gemelos conmigo y con Adara, ¿por qué les tienen que señalar siempre?". Algo que Sandra niega y Cristina no entiende por qué se tienen que meter con ella y sus relaciones: "Tú no me importas". "Todo es gracias a ella. No se puede hablar contigo", reacciona Sandra.

El comentario de Cristina que no gusta nada a Sandra