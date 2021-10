Sandra Pica es la salvada por la audiencia y Julen asegura que va a ser expulsado: "Lo tengo asumido"

Julen, visiblemente cabizbajo, ha afirmado que tiene "asumido" que él va a ser el expulsado: "Voy a disfrutar mañana y el jueves hasta por la noche de todos mis compañeros, que todos pienso que se merecen que van a estar aquí". Y Canales Rivera ha querido apoyarle: "No se sabe lo que va a pasar, que no se merece ni tiene que estar así. Aquí puede pasar lo que uno menos se espere. Que no se preocupe, que no pasa nada, estamos jugando".