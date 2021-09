Julen le ha confesado, bajo la premisa de "exclusiva" a Luis Rollán que Sandra Pica le ha desvelado algo que él no sabía de su ruptura con Tom Brusse y que le ha sorprendido: "He hablado con Sandra, me ha dicho que uno de los motivos, que el 70% de que ella dejara a Tom fue mi culpa y me he enterado hoy". Y el concursante asegura que ella no decía esto antes de entrar en 'Secret Story': "Ella me decía que no era por mi".