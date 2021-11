El mosqueo de Sandra Pica con Julen: "Me da inseguridad"

Sandra Pica ve las imágenes de la decisión de su novio y reacciona: "Me lo imaginaba"

Julen le da las explicaciones y aunque asegura que ella lo hubiera hecho, le entiende

Julen ganaba el juego de la inmunidad el pasado jueves y con él la inmunidad y el 'poder del intercambio'. Los nominados eran Sandra Pica, Luca Onestini, Cristina Porta y Miguel Frigenti y el concursante tenía el poder de quitar a uno de la lista y meter a otro.

Julen no salva a Sandra de la nominación

La sorpresa llegaba cuando Julen decidía no salvar a su pareja en la casa, Sandra Pica y dejaba las cosas como estaban, según habían elegido sus compañeros. Los habitantes de la casa de Guadalix han podido conocer lo que sucedió, pero antes de eso Jordi ha preguntado a todos por lo que creen que ha ocurrido y Sandra estaba deseando saberlo para poder "entenderle" y "ayudarle" porque le "sabe fatal" ver mal a Julen desde el jueves.

Sandra se entera de que su novio no utilizó el 'poder el intercambio'

Sandra Pica se ha podido separar del resto de la casa y entrar a 'El cubo', donde le estaba esperando Julen para conocer todo lo ocurrido. "Lo voy a dejar estar", le aseguraba Julen a Jorge Javier y ella ha reaccionado al ver las imágenes: "Me lo imaginaba. Su actitud siempre es muy cariñosa, pero estos días tres veces más. Tonta no soy, le conozco ya un poquito. Sentía la culpabilidad que él tenía. Pensaba que era porque no me pudo salvar no porque fuera su decisión". "Soy así, soy un torpe de la vida, la líe. No quiero que pienses que los gemelos o Luis están por encima de ti porque no es así. Me quedé en blanco y tomé esa decisión", le ha explicado él.

Sandra Pica asegura que ella hubiera "hecho el intercambio"

"Yo hubiese hecho el intercambio, pero tú eres así", le dice Sandra a su novio y ella asegura que no le preocupa marcharse del concurso: "No me preocupa irme, me sorprende, bueno, me lo imaginaba sí, no me pilla de primeras. Me debería de sorprender porque para mí siempre va a ir salvarlo a él, si él se queda en blanco y no es como yo porque yo para eso soy más egoísta, no pasa nada".

Julen se explica y ella le tranquiliza: "No voy a cambiar contigo"

Julen explica que "no se entiende ni él" y que no quería tocar a ninguno de los tres: "Hice lo fácil para no tomar ninguna decisión. Me siento como un culo". "No te sientas mal, fue una decisión y las decisiones tienen sus consecuencias. Yo no voy a cambiar contigo ni va a cambiar cómo te quiera, que me puede sentar mejor o peor vale", le dice ella. Que aunque afirma que ella no hubiera actuado así ha querido entenderle y quitar hierro al asunto.

Julen se rompe y sus compañeros se enteran de todo

La pareja se ha quedado en la intimidad de 'El cubo' y ahí ha sido cuando Julen ha acabado hecho un mar de lágrimas, mientras ella le ha animado: "Quiero verte bien, a mí me da igual estar nominada, eso no me preocupa, deja de torturarte, si fuera mi última semana no quiero estar aquí contigo".