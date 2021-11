Jorge Javier Vázquez no es el único que se quedó impresionado con la arriesgada estrategia de Julen al no sacar a su novia Sandra de la lista de nominados cuando quedan muy pocas semanas para la gran final de ‘Secret Story’ . Nadie termina de entender la decisión del extronista y Tom Brusse no ha tardado en reaccionar.

No sabemos si ella como muchos de los seguidores se lo tomará como una traición, pero su exnovio Tom Brusse no ha tardado en reaccionar. Hace tan solo unos instantes, Tom se mojaba en la red social del concurso y aseguraba “los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos”.