Sofía Cristo y Fiama Rodríguez parece que cada vez están más unidas. Las concursantes de 'Secret Story' habían intercambiado algunos mensajes antes de su participación en el reality, y en su encuentro en 'La casa de los secretos' no pudieron ocultar que existía cierta tensión especial entre ellas .

En el plató de 'Secret Story: Cuenta atrás', Bárbara Rey no perdió detalle del último acercamiento entre las concursantes, en el que Sofía llegó a acariciar la mejilla de Fiama. La madre de Sofía ha revelado que la canaria no sería el prototipo de la Dj, así que se mostró sorprendida.

Pero la ex 'vedette' no se quedó ahí, también expresó que Fiama no le gustaría como nueva nuera. "Yo que sé, qué quieres que te diga. Es cariñosa y está muy bien pero...", expresó.