Sofía Cristo confirma su enfado con Luis Rollán: "No sé si no lo hace porque no se acuerda de mí..."

Sofía Cristo habla sobre su compañero es tibio dentro de la casa: "Es una estrategia para llegar a la final y ganar el máximo tiempo posible, que es economía". Algo que le parece bien, pero le falta que su amigo se abra. "Hay actitudes de Luis que me están sorprendiendo. Él evita hablar de sus sentimientos y de la gente de fuera para no contestarse", cree la Dj y se abre sobre lo que le hubiera gustado por parte de Luis:

"A mi me hubiera molado mucho ver un blog dedicado a tu mejor amiga que está en la calle y lo ha pasado muy mal. En cambio, veo a Cristina habiendo cubos a Miguel, que le conoce de mucho menos. No sé si no lo hace porque no se acuerda de mi o porque dice: 'hablar de Sofia es contraproducente porque me hundo", asegura.