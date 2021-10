Antes de saber la identidad del expulsado, Fiama acudía al cubo donde veía los porcentajes y Jorge Javier Vázquez le advertía: “En plató está Sofía… ¿Te apetecería tomar una copa con ella?”; “Y dos y tres ¡Me alegro mucho, me apetece muchísimo verla!”, decía una sonriente Fiama; “¿Te pone Sofía?”, insistía el presentador y ella asentía sin problemas: “Por supuesto, lo he dicho siempre”.

Ya tras la expulsión, el presentador le preguntaba qué pasaría en su reencuentro en plató y Fiama respondía que esperaba algo “muy bonito”: “Con ella me llevo muy bien, no sé en qué punto está ella ni yo en cuanto a relaciones”.

Además, Jorge Javier le comunicaba que su excompañera está aún más soltera que antes: "Tenía algo especial pero la conclusión que he sacado es que no puedes tener una persona especial si no eres especial para ella".

¿En qué punto está la relación de Fiama? Su madre le explicaba que aunque no tenía novio, todo está "perfecto" y ella bromeaba: "A ver en qué punto estoy, todavía no me acuerdo de su cara, me apetece verlo y ver qué siento".