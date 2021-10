Sofía Cristo y María Jesús Ruiz se intercambian la ropa: el trueque de chaquetas en directo

'La noche de los secretos' viene cargado, una vez más. La gala dominical dirigida por Jordi González ha empezado media hora antes para los suscriptores de Mitele PLUS, los que han podido disfrutar del momentazo en plató de Sofía Cristo y María Jesús Ruiz .

María Jesús Ruiz ha empezado la gala queriendo mandar un mensaje a su compañera Sofía Cristo: "Tengo que decirte una cosita, a parte de que estás muy guapa" . Pero no ha podido terminar su argumento cuando por la respuesta de su compañera: "Muchas gracias, tú también, me encanta tu chupa. Si quieres luego nos las cambiamos" .

Lejos de echarse atrás, María Jesús le ha hecho le ha aceptado la proposición a su compañera: "Ahora mismo, venga" . Momento en el que ambas se han levantado de sus asientos para cambiar sus chaquetas. Sofía Cristo le ha entregado su chaqueta de cuero y a cogido la vaquera con pelos rojos de su compañera, un estilo que no tiene nada que ver, como bien ha recalcado la Dj: "No sé si te va a pegar la mía, porque es un poco más macarra". Algo que le gusta a María Jesús: "Yo tengo mi punto macarra también".

Finalmente, María Jesús Ruiz le ha dado su argumento a la exconcursante de 'La casa de los secretos': "Lo de que la casa está dividida estoy en discrepancia con Sofía porque si que está la casa dividida, pero parte de esa división no se oye o no se escucha porque no dan contenido". La colaboradora cree que "el primer grupo: Luca, Cristina y Adara", siempre "están presentes" y que "luego está Lucía que está siempre intentando provocar al grupo uno para crear contenido". A lo que Sofía ha contestado muy rotunda: "Lucia y Luis ganadores".