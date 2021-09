Además, la hija de Bárbara Rey ha querido contar las palabras que le dio como consejo su madre antes de entrar en la casa para concursar: "Me dijo: 'Hija mía, sé tú, pero controla los tacos y por favor no te acuestes dentro de la casa" .

Sofía, aunque ha entrado sin una pareja consolidada a 'Secret Story', como ella misma explica: "He entrado soltera, dispuesta a que pueda surgir lo que tenga que surgir aquí, a dejarme llevar de verdad". Pone un pero a su afirmación y confirma que tiene a alguien especial fuera: "Me gusta mucho, pero no estamos juntas. Es muy guapa por dentro y por fuera". Y prefiere no pensar en lo que pasará con esta persona después del programa: "Lo que pase va a ser lo que tenga que pasar".