Sofía Cristo y Miguel Frigenti se reencuentran y tienen un duro enfrentamiento: "Te voy a demandar"

La relación de Cristina Porta y Miguel Frigenti ha sido el detonante de una fuerte discusión entre Sofía y el concursante en plató. La Dj cree que ella habla desde el dolor y él desde la crueldad: "Lo de despiadado te va muy bien, cuando vean los cubos de toda la gente que has hablado no sé si van a decir cosas bonitas. En esta segunda parte has entrado de otra manera porque si entrabas como la primera no te abrían ni la puerta". "A la que se echó por la puerta de atrás fue a ti, te pones a dar lecciones de moral cuando eres la primera que tiene que hacer autocrítica", le dice él.