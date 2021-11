La tensión se corta entre Adara y Luca Onestini y tienen un nuevo enfrentamiento: "Deja de tratarme de tonta"

Adara y Luca Onestini tienen un nuevo enfrentamiento por el gel de cara de la concursante

La tensión se palpa entre algunos de los concursantes de 'La casa de los secretos', entre los que se encuentran Adara y Luca Onestini. El chocolate fue el detonante del primer encontronazo entre ellos en las últimas semanas y ahora un gel de la concursante ha sido el motivo.

El italiano tira el gel de Adara a la basura, pensando que estaba vacío, pero ella le reprocha que le quedaba un poco: "Quieres una discusión pero no te la voy a dar. Quedaba gel por muy poco que sea y era mío, es de farmacia y vale una pasta, si quiero agotarlo es mío". "He tirado lo que estaba vacío", le explica Luca, algo que a ella no le vale: "No tienes que tirar nada que sea mío".

Ella no entiende que toquen sus cosas y cree que es porque es de ella e incluye en el acto a Cristina Porta: "Soy yo la provocadora, que te tiren el gel de la cara no es una provocación. Qué casualidad de que era el mío, sabes perfectamente que era mío, tu y ella". La periodista se defiende sumándose al discurso de su compañero: "Nadie sabe cuál es tu gel, no lo sabíamos".

