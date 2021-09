Terelu Campos opina sobre la reaparición de Edmundo 'Bigote' Arrocet en la televisión

La hija de María Teresa Campos muestra su preocupación sobre cómo el regreso de Edmundo puede afectarle

Terelu: "Hay una persona que es MI MADRE que no quiero que esto le roce"

La reaparición de Edmundo 'Bigote' Arrocet ha supuesto un antes y un después. El regreso a la televisión del que fuera pareja de María Teresa Campos durante casi seis años trae consigo la versión del humorista sobre la ruptura, la cual no habíamos escuchado en estos dos años de silencio.

Edmundo Arrocet ha negado por completo la versión de María Teresa Campos. El concursante de 'Secret Story' juraba que no había roto con ella a través de un mensaje y que sabía que estaban teniendo problemas cuando se produjo la separación. Además, Bigote se mostró profundamente dolido por lo que se había dicho sobre él en este tiempo.

Terelu Campos reacciona al regreso de Edmundo 'Bigote' Arrocet

La primera en responder a las declaraciones de Bigote Arrocet fue Alejandra Rubio. La nieta de María Teresa Campos estaba en directo en el plató de 'Secret Story' y no ocultó su sorpresa ante lo que estaba escuchando.

"Cuando me han preguntado por él este tiempo he hablado bien. Pero ahora he alucinado. Ese mensaje existe. Yo lo he visto y es algo que no se puede negar", sentenciaba.

Durante la noche, Jorge Javier Vázquez le preguntó a Alejandra si sus familiares se habían puesto en contacto con ella. "Hay silencio, que es peor", declaraba ella entre bromas. Pues bien, ahora ha sido Terelu Campos la que ha dado su opinión sobre la reaparición de Bigote Arrocet. Lo ha hecho escribiéndola en su blog de 'Lecturas'.

En primer lugar, la colaboradora de televisión ha querido marcar distancias de Edmundo afirmando que él no forma ni ha formado parte de su vida, sino de la de su madre. "Nunca me he metido en su relación ni nunca lo haré. Los que dicen que mi hermana y yo hemos hablado de esta persona faltan a la verdad. Lo único sobre lo que opiné fue sobre lo que le pasó a mi madre. Nunca he dicho una mala palabra de él porque, repito, esta persona no ha formado parte de mi vida", escribe.

En ese sentido, sabe que este regreso supone que irremediablemente le vaya a "salpicar", pero sobretodo se ha mostrado preocupada por cómo puede afectarle a María Teresa Campos.

"Hay una persona que es “MI MADRE” que no quiero que le roce esto, que no quiero que esto le haga daño (...) Tengo muy claro que a mi madre no le beneficia que le estén preguntando por esta persona que desapareció de su vida voluntariamente. ¡Hasta luego, Maricarmen! ", sentencia.

Terelu, que dice que opinará exclusivamente de Bigote en cuanto al concurso que haga en 'Secret Story', ha pedido, además, a los compañeros de profesión que respeten a su madre.