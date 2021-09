El ex de María Teresa Campos asegura que ha sido infiel en muchas ocasiones

Terelu Campos, en el plató de ‘Secret Story’: “A mí lo que me gusta es que no la nombre”

Terelu ironiza sobre Edmundo: “Ha sido infiel con todas menos con mi madre, claro, por su puesto… “

Carlos Sobera avanzaba en ‘Secret Story: cuenta atrás’ unas declaraciones de Edmundo Arrocet donde admitía a sus compañeros que había sido infiel en varias ocasiones y se jactaba de ello. “El que diga lo contrario, está mintiendo”, aseguraba el ex de María Teresa Campos.

“Nunca me han pillado y yo nunca lo he confesado. Hay que saberlo hacer bien… ojos que no ven corazón que no sienten”, le decía Edmundo a Frigenti. “En mis 72 años no conozco a ningún hombre que no haya…”, continuaba.

Terelu Campos escuchaba las declaraciones de Edmundo muy atenta desde plató. “Pues fíjate tú, me alegro mucho”, decía la hija de María Teresa Campos concierta sorna. “Yo no tengo nada que ver con eso… yo no he sido infiel nunca, a lo mejor algún día lo tengo que probar pero no lo he sido, no soy mejor por ello, no creo que sea mejor ni peor”.

Terelu no podía contener la risa cuando Carlos Sobera le comentaba que Edmundo, pese asegurar que ha sido infiel muchas veces, nunca fue desleal a Teresa Campos: “Ha sido infiel con todas menos con mi madre, claro, por su puesto… “