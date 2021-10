Teresa ha afirmado que "no tiene ni idea" de por qué se está hablando tanto de sus hijos estos últimos meses y no precisamente de cosas buenas. La última polémica es que un miembro de la cuadrilla le ha acusado de ser un interesado y un caza fortunas: "Eso que será él y querrá trasmitírselo a él porque otra cosa no hay". Explica que "son personas normales y trabajadoras" las parejas que ha tenido su hijo y que no tenían ninguna fortuna.