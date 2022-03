Tom Brusse y Sara duermen juntos la misma noche que él rompe con su novia en directo

Agobiado por los nuevos sentimientos que habían aflorado en él hacia la nueva concursante, Tom pidió poder mantener una videollamada con su novia, Sarah López . Ella le cogía el teléfono muy enfadada. "Me has dicho que me querías más que todo, que era la madre de tus hijos, tu futura esposa, te he presentado a mi madre, has estado con ella y después de 24 horas te acercas a otra chica que tiene el mismo nombre que yo", decía muy dolida.

A Tom no le quedaba más remedio que aguantar el chaparrón, y apenas podía pronunciar palabra. "¿Por qué te vas con otra? He visto todo lo que decías. Justo antes de irte me dijiste que me echarías de menos y esto no es verdad. Me has dicho que me querías más que nada y lo fastidias. No puedes decirme que me echas de menos. ¿Me estás dejando delante de todo el mundo?", le preguntaba indignada.