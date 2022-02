Toñi Moreno expulsa a Jonathan, hermano de Cora, del plató tras su feo gesto con Nissy: "No se trata así a nadie"

Nissy ha sido la elegida por el público para abandonar la casa de Guadalix y esto ha revolucionado el plató de 'La casa de los secretos' . La concursante se ha enfrentado a las imágenes de su paso por el programa, de los buenos y de los malos momentos y es que no ha pasado desapercibida.

La llegada de la expulsada al plató ha empezado con la lluvia de zascas con Cristina Porta. La periodista ha dejado claro que el concurso de ella no le ha gustado y han podido decirse lo que piensan a la cara, haciendo entre ellas un cruce de reproches en directo.

Pero esto no ha sido todo y es que Jonathan, el hermano de Cora ha querido dedicarle unas palabras a la recién llegada al plató: "Querías competir contra mi hermana y te has llevado esto". El defensor de Cora ha hecho un gesto feo de "peineta" hacia la expulsada y ella no se ha quedado callada, lo que ha llevado a los gritos y el enfrentamiento entre ellos en plató.