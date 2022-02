El torbellino Nissy llega a plató con una lluvia de zascas para Cristina Porta: "Tú momento ya pasó"

Nissy ha sido la expulsada de 'La casa de los secretos' y esto ha provocado la alegría de algunos y la tristeza de otros. Sus compañeros han reaccionado al ver entrar a Cora en la casa, pero no solo eso, en plató también había disparidad de opiniones.

Cristina Porta ya ha dejado claro en varias ocasiones que el concurso de Nissy no le estaba gustando en muchos aspectos, lo que le ha hecho tener algún enfrentamiento con Kemal, el tío de la concursante, con la que hoy se ha visto las caras en el plató. Nissy ha asegurado que la periodista ya no le caía bien de antes y que durante su concurso la votó "para que saliera" de la casa de Guadalix y ella le ha contestado: "No sirvieron de nada tus votos porque fui finalista".