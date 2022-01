Adrián ha causado sensación entre las chicas de la casa

Él ha explicado que le gustan las mujeres más mayores

Laila y Cora se han fijado en el profesor

Los sentimientos están a flor de piel en 'La casa de los secretos'. Adrián ha causado sensación entre sus compañeras, que no han dudado en alabar las virtudes del de Calatayud. Cora confesaba quedarse "empanada" cada vez que el participante hablaba. Sin embargo, él parece estar más interesado en Laila.

"Cuando me das un abrazo me das más paz, igual es que tiene le instinto maternal ahí…Lo que pasa que luego en las fiestas te pones a bailar como te pones a bailar y ya se me desnorta el cerebro", se sinceraba el profesor. “¿Ya no soy tan mamá cuando bailo no?”, ha preguntado ella entre risas. “Sí, lo que pasa es que me gustan las mamás entonces eso me genera una confusión”, ha respondido él. “Eres muy jovencita, a mí me gustan las mamás más mayores, no tú”.

En El Cubo, la musulmana hablaba de su acercamiento con el participante. "Me gustan hombres mayores, pero sí que Adri siempre se acerca a mí me da cariño me da mimos. Es como si fuera mi hermanito, ellos también me llaman mami.