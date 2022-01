Jonathan Serrano se quita los zapatos ante el asombro de Carlos Sobera y manda un mensaje a sus detractores

A pesar de no ser un habitante de 'La casa de los secretos', sino el hermano de Cora, una de las concursantes, Jonathan Serrano se ha convertido en una auténtica estrella televisiva . Sin embargo, el catalán no ha plato de buen gusto para todo el mundo. Desde el plató de 'La casa de los secretos' Jonathan ha querido mandar un mensaje a sus detractores.

"A mí se me ha tachado de que iba puesto y muy drogado y claro que me drogo, ¿sabéis cuál es mi mayor droga? cada día que sale el sol y me hace sentir vivo, mientras respiremos hay que ser felices y hay que sonreír porque la vida ya es suficientemente cruel, tiene que estar el amor por encima del miedo y del odio, el odio te intoxica y no te lleva a ningún lado, a mí me podéis intentar hundir pero yo he venido aquí a mostrar mi corazón, ¡vamos a vivir, joder!"