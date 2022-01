Rafa, Alatzne, Álvaro y Carmen han congeniado a las mil maravillas . Los concursantes han formado un divertido cuarteto en el que no faltan las risas y los buenos momentos. Alatzne comentaba sorprendida como sus compañeros utilizaban la misma olla para ducharse y para cocinar.

" El otro día cuando me fui a la cama había en la ducha dos ollas y un vaso . Una cosa es la olla que te la tiren por la cabeza y otra es estar limpiándote el culo con la olla. Y luego las alubias en la misma olla", explicaba la sanitaria.

" Tío que luego comes ahí judías . Están ahí lavándose el c*** con la olla y luego van la llenan de macarrones y te la ponen. Ala ahí tienes el plato. Si te paras a pensar ni la friegan, la enjuagan un poco con el agua y la ponen otra vez donde está lo limpio", se reía Rafa.

Álvaro muerto de risa pedía desesperadamente más agua caliente: "Da igual lo que no mata engorda. Por favor darnos ya dos horas de agua caliente ya, os lo pido por supervivencia". Sin embargo a Carmen, el asunto no le hacía tanta gracia. "Estos se descojonan, pero a mí me da un asco…", aseguraba.