La tristeza de Sandra Pica ante la posible expulsión de Julen: "Tengo miedo"

Julen como nominado se expone a la decisión del público tras decidir ponerse él en la lista y salvar a Sandra . El concursante afirmaba querer enmendar el error que tuvo al no sacar a Sandra de las nominaciones pasadas y no dudo ni un solo momento en ponerse él en peligro.

Julen ha asegurado en 'el cubo' que a pesar de estar nominado está "supercontento" porque "tomó la decisión de nominarse él" y todo el peso de conciencia que tenía se lo ha quitado. Por su parte, Sandra tiene "superclaro que Julen es una persona que me quiere mucho" . Y afirma que "ver ese gesto y que quiera siempre ponerme delante de él me demuestra que se sacrifica por mí y creo que sacrificarse es querer".

Julen se siente un "mindundi" al lado de sus compañeros nominados: "Los gemelos son cantantes, Luis colaborador y Luca ha sido modelo en Italia. Son gente importante". El joven siente pena por estar nominado con ellos: "Nos tenemos los cuatro un montón de cariño". Y hace balance del concurso: "Me lo he pasado superbien, pienso en todas las grandes cosas que me he llevado de aquí que valen mucho más que un premio. Mi relación con Sandra es lo principal que me llevo de aquí".