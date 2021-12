"Vas a ver a alguien que está muy dentro de ti", le ha desvelado Jorge Javier a Miguel Frigenti, pero lo que no se esperaba es que fuera Yurena una de sus visitas a la casa. El periodista no ha dado crédito al verla: "Muchas gracias por venir a verme, ¿no estás enfadada conmigo?". "Tanto me has evocado tratando de imitarme que, al final, me has atraído hasta aquí", le ha dicho ella.